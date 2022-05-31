Украине давали не больше трех недель борьбы – Данилов

После того, как ВСУ дали серьезный отпор российским оккупантам, большинство стран мира стали иначе смотреть на Украину.

Иностранные разведки считали, что Украина сможет сопротивляться российским оккупационным войскам не больше трех недель. Об этом в интервью Укринформу рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что после того, как бойцы ВСУ дали серьезный отпор российским оккупантам, большинство стран мира стали иначе смотреть на Украину – начались поставки оружия, оказание другой помощи.

Данилов подчеркнул, что Россия прилагает усилия, чтобы Украине не оказывали военную и финансовую помощь. Это процесс в масштабах всего мира.

"Благодаря тому, что наш президент Владимир Зеленский каждый день обращается к лидерам стран, к парламентам, у нас есть поддержка мира", - сказал Данилов.

Напомним, ранее из радиоперехвата СБУ стало известно, что российские передовые части систематически страдают от отсутствия нормального снабжения, из-за чего солдаты едят собак.

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