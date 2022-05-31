Украине давали не больше трех недель борьбы – Данилов
Иностранные разведки считали, что Украина сможет сопротивляться российским оккупационным войскам не больше трех недель. Об этом в интервью Укринформу рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Он отметил, что после того, как бойцы ВСУ дали серьезный отпор российским оккупантам, большинство стран мира стали иначе смотреть на Украину – начались поставки оружия, оказание другой помощи.
Данилов подчеркнул, что Россия прилагает усилия, чтобы Украине не оказывали военную и финансовую помощь. Это процесс в масштабах всего мира.
"Благодаря тому, что наш президент Владимир Зеленский каждый день обращается к лидерам стран, к парламентам, у нас есть поддержка мира", - сказал Данилов.
Напомним, ранее из радиоперехвата СБУ стало известно, что российские передовые части систематически страдают от отсутствия нормального снабжения, из-за чего солдаты едят собак.
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