Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Украине давали не больше трех недель борьбы – Данилов

После того, как ВСУ дали серьезный отпор российским оккупантам, большинство стран мира стали иначе смотреть на Украину.
 |  Автор: Виталий Кулак
Украине давали не больше трех недель борьбы – Данилов
Алексей Данилов / president.gov.ua

Иностранные разведки считали, что Украина сможет сопротивляться российским оккупационным войскам не больше трех недель. Об этом в интервью Укринформу рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что после того, как бойцы ВСУ дали серьезный отпор российским оккупантам, большинство стран мира стали иначе смотреть на Украину – начались поставки оружия, оказание другой помощи.

Данилов подчеркнул, что Россия прилагает усилия, чтобы Украине не оказывали военную и финансовую помощь. Это процесс в масштабах всего мира.

"Благодаря тому, что наш президент Владимир Зеленский каждый день обращается к лидерам стран, к парламентам, у нас есть поддержка мира", - сказал Данилов.

Напомним, ранее из радиоперехвата СБУ стало известно, что российские передовые части систематически страдают от отсутствия нормального снабжения, из-за чего солдаты едят собак.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK