Суд наложил арест на имущество и счета группы компаний "Татнефти"

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Следственный судья в рамках уголовного производства наложил арест на имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской "Татнефти". Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в рамках расследования уголовного производства арестованы миллиарды гривен российских собственников нефтяной компании. Они подозреваются в финансировании действий, предпринимаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвате государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Эти компании основаны российской компанией "Татнефть", которая поставляет нефть Министерству обороны РФ.

На данный момент арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки, а также 118 бензовозов и автомобилей. Ориентировочная стоимость имущества составляет более 2 млрд гривен.

Ранее по ходатайству ГБР суд арестовал 126 машин, 11 зданий и 3 участка земли родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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