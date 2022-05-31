Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Рада потребовала ввести санкции против иерархов РПЦ

Российские церковнослужители слишком рьяно поддерживают военную агрессию РФ
 |  Автор: Юрий Кобзар
Рада потребовала ввести санкции против иерархов РПЦ
Глава РПЦ патриарх Кирилл / EPA / UPG

Верховная рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны Украины с требованием ввести персональные санкции в отношении иерархов Русской православной церкви. Эти меры депутаты хотят применить к тем церковнослужителями, которые активно поддерживают российское вторжение в Украину, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Читайте также: Турция отказалась вводить санкции против РФ

Так, персональные ограничительные меры хотят ввести против главы РПЦ Кирилла Гундяева и еще семи деятелей. В частности, под украинские санкции могут попасть:

  • глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион и его заместитель протоиерей Николай Балашов,
  • митрополит Псковский и Пороховский Тихон Шевкунов,
  • архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим Волочков,
  • протоиерей, писатель, пропагандист Артемий Владимиров,
  • протоиерей, пропагандист, телеведущий Андрей Ткачев,
  • пропагандист, профессор Московской православной духовной академии и семинарии Алексей Осипов.

Напомним, российские олигархи судятся с ЕС из-за санкций, иск подал и Абрамович. Ограничительные меры против него были введены еще в середине марта.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK