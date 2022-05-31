Рада потребовала ввести санкции против иерархов РПЦ

Российские церковнослужители слишком рьяно поддерживают военную агрессию РФ

Верховная рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны Украины с требованием ввести персональные санкции в отношении иерархов Русской православной церкви. Эти меры депутаты хотят применить к тем церковнослужителями, которые активно поддерживают российское вторжение в Украину, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Так, персональные ограничительные меры хотят ввести против главы РПЦ Кирилла Гундяева и еще семи деятелей. В частности, под украинские санкции могут попасть:

глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион и его заместитель протоиерей Николай Балашов,

митрополит Псковский и Пороховский Тихон Шевкунов,

архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим Волочков,

протоиерей, писатель, пропагандист Артемий Владимиров,

протоиерей, пропагандист, телеведущий Андрей Ткачев,

пропагандист, профессор Московской православной духовной академии и семинарии Алексей Осипов.

Напомним, российские олигархи судятся с ЕС из-за санкций, иск подал и Абрамович. Ограничительные меры против него были введены еще в середине марта.

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