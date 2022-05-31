Российские олигархи судятся с ЕС из-за санкций, иск подал и Абрамович

Ограничительные меры против него были введены еще в середине марта.

Российские олигархи массово судятся с Евросоюзом из-за санкций, которые были введены из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Иск подал и известный миллиардер Роман Абрамович. Об этом сообщает издание Frank Media.

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Так, по имеющейся информации, Абрамович обратился в Европейский суд в Люксембурге. Иск был направлен против Совета ЕС, который ввел против олигарха санкции. Он был зарегистрирован 25 мая.

Отмечается, что раньше с такими же исками обращались и другие российские миллиардеры, попавшие под санкции. Это Алишер Усманов, Виктор Рашников, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Мордашов и другие.

Примечательно, что пока суд не рассмотрел ни один из исков олигархов.

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Стоит напомнить, что ЕС ввел санкции против Абрамовича еще в середине марта, а в начале марта Великобритания заморозила его активы на $7 млрд и запретила ему въезд в страну.

Ранее в Турции заявили, что не вводят санкции против России, но это не значит, что страна разрешит их обходить.

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