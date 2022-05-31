Турция отказалась вводить санкции против РФ

В Анкаре не хотят ни наказывать Москву, ни помогать ей избежать наказания

Турция не намерена присоединяться к западным санкциям против России, но и помогать их обходить тоже не собирается. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

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"Мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит лишь ограничения, вводимые только на уровне ООН. Это важная позиция", - сказал министр.

Чавушоглу отметил, что последствия санкций ощущают на себе не только те, кто их вводят и против кого вводят. От санкций зачастую страдат и третьи страны.

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“Наша страна также ощущает на себе последствия санкций, несмотря, на то, что не поддержала их. Россия вводит ответные санкции, ограничивает экспорт. Это касается, к примеру, вывоза удобрений, подсолнечного масла и зерна”, - отметил дипломат.

Напомним, 86% российских компаний пострадали от санкций. В России лишь малая часть бизнеса заявляет, что их санкции не затронули.

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