В Хмельницкой области задержали возможного агента спецслужб РФ

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области контрразведчики СБУ задержали 51-летнего "гражданина" непризнанного Приднестровья, который, возможно, работал на спецслужбы РФ. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Управления СБУ в Хмельницкой области.

Установлено, что "гражданин" непризнанного Приднестровья попал в Украину вне пунктов пропуска. Он не смог объяснить цель своего пребывания в нашей стране.

Кроме того, установлено, что задержанный имеет связи среди военнослужащих российского контингента в Приднестровье. Сейчас проверяется информация о его возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности против Украины.

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Следователи СБУ по данному факту открыли уголовное производство по ст. 332-2 УК Украины (Незаконное пересечение государственной границы). Досудебное следствие продолжается.

Ранее стало известно, что контрразведчики СБУ разоблачили сотрудника одного из предприятий Укроборонпрома, который агитировал за российских оккупантов.

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Подозреваемый в преступлении / facebook.com/ssu.khmelnitsky