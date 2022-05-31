Сколько переселенцев столкнулись с языковой проблемой во Львове

Социологи выяснили, как находят общий язык жители Львовщины с приехавшими к ним беженцам

Подавляющее большинство вынужденных переселенцев во Львове, равно как и самих львовян, не считают вопрос языка значимой проблемой в общении друг с другом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Социологи выяснили, что 80% тех, кто недавно приехал на Львовщину, в быту общаются на двух языках, или только на русском. При этом в общении с местными жителями большинство переселенцев (67%) пытаются использовать исключительно украинский язык (среди русскоязычных таких – 57%, двуязычных – 64%).

Почти половина опрошенных переселенцев (46%) заявили социологам, что вообще не видят никаких проблем в плане языка общения с местными жителями. 41% заявили, что есть незначительные проблемы. И только 12% признались, что у них есть значительные трудности в плане языка при общении с львовянами.

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Примечательно, что среди местных ситуация несколько иная. 31% никаких проблем не видят, 42% рассказали о незначительных проблемах, а 25% говорят о значительных языковых проблемах.

ratinggroup.ua

Напомним, социологи узнали, кого поддерживает население захваченных территорий. Проукраински настроенных граждан оказалось на порядок больше, чем сторонников РФ.

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