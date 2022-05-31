В Измаиле памятник Суворову огораживают деревянным забором

Дальнейшую судьбу этого памятника будет решать Министерство культуры.

В городе Измаил (Одесская область) начали обносить деревянным забором памятник российскому полководцу Александру Суворову, который в 1768-1769 годах подавил казацко-крестьянское восстание на Правобережной Украине. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на мэра города Андрея Абрамченко.

По его словам, дальнейшую судьбу этого памятника будет решать Министерство культуры. До тех пор он будет огорожен забором.

Решение о демонтаже памятника Суворову приняли депутаты Измаильского горсовета, так как российская идеологическая символика является основой для геноцида украинцев. Они обратились в Министерство культуры с просьбой принять решение о дальнейшей судьбе этого памятника.

Между тем, на этой неделе неизвестные лица облили памятник Суворову в Измаиле красной краской. Коммунальщики его отмыли.

Напомним, ранее стало известно, что памятник Суворову демонтировали в Полтаве.

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