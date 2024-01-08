В Одесской области 14-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве подруги

В Измаиле задержали 14-летнюю девушку, которая подозревается в убийстве подруги. Тело девушки с ножевыми ранениями было найдено на берегу Дуная.

| Автор: Мальцева Ольга

В Измаиле, что в Одесской области, правоохранители сообщили школьнице о подозрении в совершении убийства подруги. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Установлено, что 6 января утром в Измаиле на берегу реки Дунай местный житель, выгуливая собаку, нашел обгоревшее тело девочки, о чем сразу же сообщил в полицию. Правоохранители сразу же выехали на место происшествия и установили, что погибла 14-летняя местная жительница. На теле погибшей было обнаружено несколько ножевых ранений.

Оперативники и пограничники со служебной собакой немедленно начали поиски лица, которое с такой жестокостью лишило жизни ребенка. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения в городе. Они зафиксировали, как девочки вместе пошли к пруду, но вернулась только одна из них.

"По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что с потерпевшей к реке ходила ее знакомая из параллельного класса. Принятыми мерами в тот же день ее разыскали в другом конце города. Увидев полицейских, школьница в содеянном призналась", - говорится в сообщении.

По словам обвиняемой, она обиделась на свою подругу, якобы из-за того, что потерпевшая постоянно воровала у нее. Она якобы украла у нее копилку с деньгами. Школьница решила отомстить, убив ее.

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"Правонарушительница взяла простыню, нож, масло и спички и позвала одноклассницу на прогулку к реке. Чтобы жертва не видела, что будет делать злоумышленница, последняя сказала о якобы подготовленном для нее сюрпризе. Далее попросила потерпевшую сесть на простыню, надела ей на глаза повязку и несколько раз ударила ножом. Предварительно, от одного из таких телесных повреждений девушка и погибла. Тело потерпевшей правонарушительница облила маслом, подожгла и скрылась, бросив в огонь нож", - сообщила начальник Измаильского районного отдела полиции Виктор Герасименко.

Полиция изъяла с места происшествия вещественные доказательства и направила их на экспертизу, а подозреваемую задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Следователи полиции под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры сообщили правонарушительнице о подозрении в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Это преступление квалифицируется по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Сейчас подозреваемая в изоляторе временного содержания, следователи ходатайствуют об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил руководитель Измаильской окружной прокуратуры Александр Сара.

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В Одесской области 14-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве подруги / od.npu.gov.ua В Одесской области 14-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве подруги / od.npu.gov.ua В Одесской области 14-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве подруги / od.npu.gov.ua В Одесской области 14-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве подруги / od.npu.gov.ua В Одесской области 14-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве подруги / od.npu.gov.ua В Одесской области 14-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве подруги / od.npu.gov.ua

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