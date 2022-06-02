В Северодонецке под химзаводом прячутся до 800 человек - Гайдай

В устаревших бомбоубежищах находятся люди, которые отказались от эвакуации.

В Северодонецке под химическим заводом "Азот" прячутся от "русского мира" около 800 мирных жителей. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай для CNN.

Читайте также: ВСУ втянули российские войска в ловушку в Северодонецке - Арестович

Губернатор отметил, что бомбоубежище предприятия еще советских времен, в нем находятся те, кого просили выехать, но те отказались от эвакуации. Также в убежище есть дети, но их немного.

При этом Гайдай отметил, что "Азот" не является значимым с военной точки зрения, поэтому "это точно не "Азовсталь"".

Также глава ОВА упомянул недавнее попадание вражеской ракеты по цистерне с азотной кислотой на территории химзавода. По словам Гайдая, мирным жителям в укрытии ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что россияне продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и позиций ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. Также враг безуспешно вел штурмовые действия в Боровском. Более детально о ситуации на фронте - в вечерней сводке Генштаба.