Генштаб: На Криворожском направлении ВС РФ вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике.

В Украине 99-й день с начала полномасштабного вторжения России. Остается угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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россияне сосредоточились на удержании ранее занятых рубежей. Продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры в районах Циркунов, Старой Гнилицы, Перемоги и Старого Салтова, Нового.

На Славянском направлении враг сосредоточился на создании условия для наступления, обстрелял гражданские объекты в районах населенных пунктов Долгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Комышеваха и Гусаровка.

На Донецком направлении оккупанты применяют минометы, ствольную артиллерию и РСЗО по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении россияне обстреляли мирную инфраструктуру в районам Соснового, Святогорска, Старого Каравана, Райгородка. Вели штурм в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое, Яровая, идут бои.

РСЗО / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Бахмутском направлении враг вел наступление и штурм в районах Комышевахи, Николаевки, Врубовки, Берестово и Белогоровки - идут бои.

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Боевики нанесли авиаудар по инфраструктуре в Марьинке. Обстрелы идут в районах Отрождения, Доломитного, Торецка, Новобахмутовки, Авдеевки, Песков, Микольского, Угледара и других.

На Северодонецком направлении боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в районах Северодонецка и Лисичанска. Штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах Устиновки и Боровского. Вблизи Боровского враг вел штурм, но безуспешно.

На Южнобужском направлении оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на возможным направлениях продвижения Сил обороны.

На Криворожском направлении россияне вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей. Активизировали работы средств радиоэлектронной борьбы. Осуществили огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах Широкого, Лепетихи, Шевченково, Осокоровки, Партизанского и других.

ВС РФ продолжают нести потери в живой силе и технике. В больницы оккупированной Донеччины за 27-28 мая попали 115 раненых боевиков и 32 "двухсотых". В связи с чем Россия ведет активную принудительную мобилизацию на оккупированных территориях.

Разбитая техника оккупантов. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее мы писали, что в России подтвердили смерть высокопоставленного летчика, генерал-майора в отставке Канамата Боташева. Однако непонятно, как он оказался на войне в Украине, если ему 63 года и был ранее уволен из ВКС по статье.