Генштаб: На Криворожском направлении ВС РФ вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей
В Украине 99-й день с начала полномасштабного вторжения России. Остается угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
Читайте также: Украина сама будет выбирать дальность стрельбы из РСЗО HIMARS - посол СШАНа Харьковском направлении россияне сосредоточились на удержании ранее занятых рубежей. Продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры в районах Циркунов, Старой Гнилицы, Перемоги и Старого Салтова, Нового.
На Славянском направлении враг сосредоточился на создании условия для наступления, обстрелял гражданские объекты в районах населенных пунктов Долгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Комышеваха и Гусаровка.
На Донецком направлении оккупанты применяют минометы, ствольную артиллерию и РСЗО по всей линии столкновения.
На Лиманском направлении россияне обстреляли мирную инфраструктуру в районам Соснового, Святогорска, Старого Каравана, Райгородка. Вели штурм в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое, Яровая, идут бои.
На Бахмутском направлении враг вел наступление и штурм в районах Комышевахи, Николаевки, Врубовки, Берестово и Белогоровки - идут бои.
Читайте также: Дальнейших успехов в Северодонецке у россиян нет - ГайдайБоевики нанесли авиаудар по инфраструктуре в Марьинке. Обстрелы идут в районах Отрождения, Доломитного, Торецка, Новобахмутовки, Авдеевки, Песков, Микольского, Угледара и других.
На Северодонецком направлении боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в районах Северодонецка и Лисичанска. Штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах Устиновки и Боровского. Вблизи Боровского враг вел штурм, но безуспешно.
На Южнобужском направлении оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на возможным направлениях продвижения Сил обороны.
На Криворожском направлении россияне вынуждены перейти к обороне неподготовленных рубежей. Активизировали работы средств радиоэлектронной борьбы. Осуществили огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах Широкого, Лепетихи, Шевченково, Осокоровки, Партизанского и других.
ВС РФ продолжают нести потери в живой силе и технике. В больницы оккупированной Донеччины за 27-28 мая попали 115 раненых боевиков и 32 "двухсотых". В связи с чем Россия ведет активную принудительную мобилизацию на оккупированных территориях.
Ранее мы писали, что в России подтвердили смерть высокопоставленного летчика, генерал-майора в отставке Канамата Боташева. Однако непонятно, как он оказался на войне в Украине, если ему 63 года и был ранее уволен из ВКС по статье.