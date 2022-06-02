ВСУ втянули российские войска в ловушку в Северодонецке - Арестович

Советник главы ОП рассказал о нанесенном контрударе по врагу.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворившись, что "сдали" город.

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По словам чиновника, сейчас командование противника в состоянии шока. Так как они уже заявили наверху о взятии областного центра Луганской области, как Силы обороны нанесли контрудар и "мочат московских товарищей в мясо - не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии". Арестович отмечает, что украинские защитники проявляют невероятное мужество, а командиры - таланты.

"Там очень жесткие бои. Российское командование сейчас бросают все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват - на удержание!) Северодонецка. Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это - мастерство. Покруче противника," - сообщает Алексей Арестович.

Также представитель Офиса президента сообщил о нескольких пленных из ВС РФ. Эту же информацию подтверждал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ранее мы писали, что Вашингтон не будет влиять на выбор дальности стрельбы Украиной из РСЗО HIMARS, который вскоре будут переданы стране. Ранее Зеленский пообещал Штатам, что ракетные установки не будут направлены на территорию России.