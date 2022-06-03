Названо количество детей, которых убили российские оккупанты

Об этом рассказала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В Украине с 24 февраля и по состоянию на 3 июня 2022 года из-за преступных действий российских оккупантов погиб 261 ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

К счастью, за минувшие сутки, 2 июня, никто из украинских детей не погиб. Но, к сожалению, три ребенка получили ранения (все в Донецкой области). Всего с начала войны российские оккупанты ранили 463 ребенка.

Больше всего детей во время войны пострадало в Донецкой (187), Киевской (116), Харьковской (112), Черниговской (68), Луганской (52) и Херсонской (52) областях.

Читайте также: Минобороны Британии опубликовало карту боев в Украине

В ходе фиксации военных преступлений оккупантов стало известно, что в Мариуполе ранены 3 ребенка.

Напомним, ранее советник-уполномоченная президента по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что Россия нарушает все права украинских детей. Действия оккупантов похожи на геноцид украинских детей.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.