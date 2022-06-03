В Украине объявлено штормовое предупреждение: Синоптики показали карту

Жителей большинства областей предупреждают о грозах, а местами со шквальным ветром и градом.

На пятницу, 3 июня, во многих регионах Украины было объявлено штормовое предупреждение. Соответствующую карту и предупреждение опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

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Так, согласно опубликованной информации, был объявлен I, желтый, уровень опасности. Это означает, что погодные условия будут минимально опасными.

Сегодня ожидаются грозы, а в отдельных районах шквальный ветер и град.

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"Днем 3 июня в восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый", – сказано в сообщении Укргидрометцентра.

Напомним, ранее в КГГА призвали жителей столицы не посещать пляжи и зоны отдыха.

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