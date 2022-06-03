С территории РФ обстреляли Сумскую область – глава ОВА

На территории Миропольской громады Сумского района зафиксировали около 20 "прилетов".

Вчера, 2 июня, войска РФ с территории России из минометов обстреляли Сумскую область. К счастью, никто не погиб, сообщил в своем Telegram-канале председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В частности, враг из минометов обстрелял территорию Миропольской громады Сумского района. Зафиксировали около 20 "прилетов".

Напомним, российские оккупанты бежали из Сумской области в конце марта. С тех пор они регулярно обстреливают Сумщину с территории России. Иногда враг использует самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, сейчас российские оккупанты активные боевые действия ведут главным образом в Донецкой и Луганской областях. Они пытаются захватить Северодонецк. Сейчас бои идут в центре этого города.

Напомним, ранее глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика рассказал, что оккупанты разрушили Лисичанск на 60%.

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