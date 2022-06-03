Названы потери РФ на 100-й день войны против Украины

Наибольшие потери за сутки рашисты несли на Бахмутском направлении.

Генштаб ВСУ опубликовал потери РФ по состоянию на 100-й день войны против Украины, 3 июня. Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в Facebook.

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Так, с момента полномасштабного вторжения, 24 февраля, и по состоянию на утро 3 июня ориентировочные потери российских оккупантов составляют:

30 950 человек личного состава (+100 человек за последние сутки)

1 367 танков (+4 за сутки)

3 366 боевых бронированных машин (+12)

661 артиллерийская система (+14)

207 реактивных систем залпового огня

95 средств противовоздушной обороны

210 самолетов

175 вертолетов

535 беспилотников оперативно-тактического уровня (+14)

121 крылатая ракета (+1)

13 кораблей/катеров

2 329 единиц автомобильной техники (+4)

51 единица специальной техники

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Подчеркивается, что наибольшие потери на протяжении суток у рашистов были на Бахмутском направлении. Точная информация о демилитаризации российской армии уточняется.

Отметим, что потери российских оккупантов будут только расти, особенно на фоне передачи Украине американских РСЗО HIMARS, что подтвердил и президент Владимир Зеленский.

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