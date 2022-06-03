Названы потери РФ на 100-й день войны против Украины
Генштаб ВСУ опубликовал потери РФ по состоянию на 100-й день войны против Украины, 3 июня. Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в Facebook.
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Так, с момента полномасштабного вторжения, 24 февраля, и по состоянию на утро 3 июня ориентировочные потери российских оккупантов составляют:
- 30 950 человек личного состава (+100 человек за последние сутки)
- 1 367 танков (+4 за сутки)
- 3 366 боевых бронированных машин (+12)
- 661 артиллерийская система (+14)
- 207 реактивных систем залпового огня
- 95 средств противовоздушной обороны
- 210 самолетов
- 175 вертолетов
- 535 беспилотников оперативно-тактического уровня (+14)
- 121 крылатая ракета (+1)
- 13 кораблей/катеров
- 2 329 единиц автомобильной техники (+4)
- 51 единица специальной техники
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Подчеркивается, что наибольшие потери на протяжении суток у рашистов были на Бахмутском направлении. Точная информация о демилитаризации российской армии уточняется.
Отметим, что потери российских оккупантов будут только расти, особенно на фоне передачи Украине американских РСЗО HIMARS, что подтвердил и президент Владимир Зеленский.
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