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Названы потери РФ на 100-й день войны против Украины

Наибольшие потери за сутки рашисты несли на Бахмутском направлении.
Названы потери РФ на 100-й день войны против Украины
Уничтоженный вертолет РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ опубликовал потери РФ по состоянию на 100-й день войны против Украины, 3 июня. Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в Facebook.

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Так, с момента полномасштабного вторжения, 24 февраля, и по состоянию на утро 3 июня ориентировочные потери российских оккупантов составляют:

  • 30 950 человек личного состава (+100 человек за последние сутки)
  • 1 367 танков (+4 за сутки)
  • 3 366 боевых бронированных машин (+12)
  • 661 артиллерийская система (+14)
  • 207 реактивных систем залпового огня
  • 95 средств противовоздушной обороны
  • 210 самолетов
  • 175 вертолетов
  • 535 беспилотников оперативно-тактического уровня (+14)
  • 121 крылатая ракета (+1)
  • 13 кораблей/катеров
  • 2 329 единиц автомобильной техники (+4)
  • 51 единица специальной техники

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Подчеркивается, что наибольшие потери на протяжении суток у рашистов были на Бахмутском направлении. Точная информация о демилитаризации российской армии уточняется.

Отметим, что потери российских оккупантов будут только расти, особенно на фоне передачи Украине американских РСЗО HIMARS, что подтвердил и президент Владимир Зеленский.

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