Судно с украденным металлом из Мариуполя вошло в акваторию Ростова - мэрия

Это первый полный цикл государственного грабежа, отмечает советник мэра Мариуполя.

Российское судно класса Славутич, порт приписки Астрахань, с украденным металлопрокатом в Мариуполе, вошел в акваторию порта Ростов-на-Дону, РФ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Российские оккупанты вывезли из блокадного города 2,5 тысячи металлопроката. Как отмечает чиновник, это первый полный цикл официального государственного грабежа Мариуполя.

В мэрии сообщают, что в мариупольский порт сегодня должно зайти новое российское судно для продолжения вывоза краденного.

Ранее мы писали, что на Донеччине за сутки оккупанты разрушили 35 гражданских объектов. Повреждения коснулись жилых домов, два завода, троллейбусного парка.