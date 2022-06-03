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ВМС рассказали о "коварной тактике" России в море

Оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан ракетами типа Калибр.
ВМС рассказали о "коварной тактике" России в море
Большой ракетный катер Набережные Челны / Flot.com

РФ запускает ракеты по украинской территории с военных кораблей, пряча их за гражданскими судами. Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

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Сообщается, что такая тактика применяется россиянами еще с 2014 года.

"Руководство Черноморского флота РФ начало применять известную с 2014 года коварную российскую "тактику", но теперь уже и на море", - подчеркнули в ВМС.

В ведомстве рассказали, что с помощью ракет типа Калибр оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан.

"Скрывая за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа Калибр", - подчеркнули в военном ведомстве.

Тактика РФ в море / facebook.com/navy.mil.gov.ua
Тактика РФ в море / facebook.com/navy.mil.gov.ua

Ранее Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS. Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.

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