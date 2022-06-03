Обезврежена группировка, передававшая разведданные оккупантам - СБУ

Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Правоохранители ликвидировали международную преступную группировку, которая занималась наркобизнесом и собирала разведданные для РФ. Об этом сообщает СБУ.

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В СБУ выяснили, что членами группировки были более 20 человек. Они занимались распространением амфетамина в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Также злоумышленники собирали данные о дислокации и перемещении украинских военных. Эту информацию, как и доходы от наркобизнеса, они отправляли в РФ. Средства выводили с помощью криптовалюты.

Ранее Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS. Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.