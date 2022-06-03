В Николаеве пляжи не будут работать до конца войны - мэр

Посетителей не будут также пускать в прибрежные места для отдыха.

Пляжи и зоны отдыха в прибрежной зоне будут закрыты. / t.me/senkevichonline

В Николаеве пляжи и места для отдыха в прибрежных зонах будут закрыты для посетителей до конца военных действий на территории Украины. К такому решению пришли в исполнительном комитете Николаевского городского совета 2 июня. Об этом сообщил мэр областного центра Александр Сенкевич.

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До окончания военного положения гражданским нельзя посещать пляжи. Также запрет касается использования плавающих средств, установки водных аттракционов, обустройства мест для занятия водными видами спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.

"Прошу горожан с пониманием отнестись к установленным правилам и придерживаться их. Это ваша безопасность!" - обратился Сенкевич.

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