На Херсонщине снова появилась украинская мобильная связь

Несколько дней в регионе полностью отсутствовала мобильная связь

В Херсонской области вновь появились связь и интернет от украинских операторов. Об этом сегодня сообщил советник главы Херсонского областного совета Сергей Хлань во время телемарафона.

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"Мобильная связь выключили трое суток назад и заставляли фактически наших людей брать российские "симки". Мы же понимаем, что эти российские “симки” они обменивали на паспортные данные”, - поделился Хлань.

Он добавил, что оккупанты, видимо, поняли, что это может закончиться плохо, поскольку люди снова выйдут на них с голыми руками, что здесь их никто не ждет. Поэтому сегодня утром дали питание на украинские сети - появился и Киевстар, и Vodafone, со слов Хланя.

Однако по информации главы ОВА Геннадия Лагуты, связь появилась частично: в Нижнесерогозской общине, частично есть в городе Берислав. Связь с подавляющим большинством территориальных общин установить пока не удается. По словам главы ОВА, в области продолжается работа по восстановлению связи и Интернета украинских операторов.

Напомним, что российские оккупанты начали грабить "Эпицентр" во временно захваченном ими Херсоне. Это указывает на то, что враги готовятся к приходу ВСУ.

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