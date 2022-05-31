В Херсоне российские "симки" продают по паспорту и под наблюдением военных – СМИ

Сим-карты неизвестного российского оператора продают только в обмен на паспортные данные

В Херсоне российские оккупанты организовали около десяти точек продаж сим-карт “крымского” оператора мобильной связи. По данным пропагандистов, уже продано около 8 тысяч стартовых пакетов “На связи”. Об этом сообщает местное издание “Мост”.

Читайте также: В Херсоне учителя отказались работать по программе РФ

Во временно оккупированном Крыму работают несколько операторов, которые де-юре не связаны с РФ. Вероятно, захватчики используют украденное у украинских операторов оборудование, а сигнал и интернет на него подают из территории полуострова.

В Херсоне, как и во временно оккупированных южных населенных пунктах Украины, часто возникают проблемы с мобильной связью: из-за повреждения оборудования обстрелами или блокирования сигнала оккупантами. Это позволяет захватчикам искусственно создать спрос на "российские" сим-карты. Приобрести “сим-карту” в Херсоне можно только по паспорту и под присмотром автоматчиков.

“Оккупанты продают в городе сим-карты российских операторов мобильной связи. При этом чтобы их приобрести, нужно предоставить свои паспортные данные. Призываем не делать этого и не предоставлять свои персональные данные оккупантам. Ведь связь украинских операторов в Херсонской области обязательно восстановят”, - призвали местных жителей в Херсонской ОВА.

Напомним, что из-за оккупации россиянами почти всей территории Херсонской области в этом году арбузов в Украине будет меньше и они будут существенно дороже.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.