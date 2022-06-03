В Украину возвращается все больше людей

Укрзализныця запускает новый поезд из польского Перемышля в Запорожье. Запуск нового рейса вызван увеличением количества людей, которые возвращаются в Украину. Он начнет ходить уже с 12 июня. Об этом сегодня сообщили в УЗ.

“Он будет курсировать с 12 июня (первый рейс из Запорожья в Перемышль - 11 июня). Поезд будет отправляться из Перемышля в 16:00, останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51. Из Запорожья поезд будет отправляться в 15:30, останавливаться в Днепре в 17:33 и прибывать в Перемышль в 12:50”, - поделились в УЗ.

Для удобства граждан маршрут будет проходить также через такие города Украины:

Львов;

Бердичев;

станцию им. Т. Шевченко;

Знаменку;

Белую Церковь;

Каменское.

Поезд будет иметь купейные места и вагоны класса люкс, а билеты можно будет купить онлайн.

Напомним, что в Укрзализныце сообщили об увеличении количества пассажиров, которые возвращаются в Украину из западных стран.

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