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Венедиктова рассказала, сколько уже установлено военных преступников РФ

Правоохранители уже идентифицировали 90 российских военнослужащих, совершивших преступления в Украине.
 |  Автор: Виталий Кулак
Венедиктова рассказала, сколько уже установлено военных преступников РФ
Ирина Венедиктова / facebook.com/VenediktovaIryna

Правоохранители установили личности 90 российских военнослужащих, совершивших преступления в Украине. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что российских оккупантов подозревают в убийствах и пытках мирных граждан, в сексуальных преступлениях и в других преступлениях. На данный момент украинские суды уже приговорили к различным срокам лишения свободы троих российских военных преступников. Одного из них за убийство мирного жителя Сумской области приговорили к пожизненному лишению свободы.

Российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова признали виновными в обстрелах мирных населенных пунктов, и приговорили их к 11,5 годам лишения свободы.

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Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что всех российских военнослужащих, совершивших преступления в Украине, привлекут к уголовной ответственности.

Ранее глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика рассказал, что оккупанты разрушили более половины домов и зданий Лисичанска.

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