Оккупанты вербуют наемников в диверсанты – МО Украины

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Командование российских оккупационных войск набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с целью их заброски в Украину. Об этом 3 июня во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, при формировании вражеских ДРГ предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском языке.

Между тем, ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что с 24 февраля по 19 мая 2022 года правоохранители ликвидировали 88 вражеских диверсионно-разведывательных групп и задержали около 800 диверсантов.

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Всех задержанных вражеских диверсантов передали сотрудникам СБУ для проведения с ними следственных действий.

Напомним, ранее Евгений Енин назвал портрет российского диверсанта и рассказал, как в Украине выявляли и ловили ДРГ.

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