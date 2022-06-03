В Закарпатье вручили подозрение лидеру волонтерского движения, существующего с 2014 года

Галину Ярцеву подозревают в продаже гуманитарной помощи.

Лидера волонтерского Движения поддержки закарпатских военных Галину Ярцеву подозревают в продаже гуманитарной помощи для военных. Полиция вручила ей сообщение о подозрении. О том, что говорит сама волонтерка и в СБУ, пишет Общественный вещатель.

3 июня, в присутствии СБУ, Галине Ярцевой вручили подозрение работники полиции. В обвинении говорится о "продаже гуманитарной помощи с целью обогатиться".

"Мы собрались ехать в Иршаву защищать свое имущество в суде, но нас догнали, и Галину Ярцеву окружили 10 работников полиции и СБУ. Если коротко - вручили подозрение. Перед этим такие себе "маски-шоу" были в квартирах волонтеров," - говорится на странице Движения.

Спикер СБУ в Закарпатской области Ванда Мильо заявила, что руководителя волонтерской организации подозревают в продаже гумпомощи, в том числе и военной амуниции, что бесплатно поступала от меценатов, волонтеров и иностранцев.

"Волонтерка маскировала продажу под видом "благотворительного пожертвования": предлагала купить снаряжение по "специальной цене" - 50% от полной стоимости. Волонтерка давала подписать соответствующие акты, где указывалось, что это благотворительное пожертвование. Предварительно, с февраля 2022 года именно на эти счета было переведено более 3 млн гривен. Следствие имеет аргументированные обстоятельства считать, что эти деньги фигурантка сохраняла для себя," - заявили в СБУ.

Также спикер ведомства добавила, что у них есть достаточно доказательств, что в такой способ было выведено почти 600 тысяч гривен.

По состоянию на 12 часов дня 3 июня Ярцева выехала в суд по поводу ареста имущества. Ей грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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