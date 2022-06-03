Оставшихся в оккупации полицейских уже уволили – глава НПУ

Далеко не все из оставшихся пошли на сотрудничество с врагом, говорят в полиции

Все полицейские, которые остались на оккупированных территориях, уволены со службы и не получают зарплату. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью "Украинским новостям".

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"Сейчас на оккупированных территориях осталось незначительное количество бывших работников полиции. Мною лично был подписан приказ, требовавший, согласно оперативной и военной обстановке, прибыть в определенное время в места дислокации”, – заявил он.

По словам Клименко, те, кто до сих пор в установленный срок не прибыл в обозначенные места дислокации, уволены из полиции. При этом он подчеркнул, что часть полицейских, оставшихся в оккупации, написали рапорты, что по объективным причинам не могут покинуть захваченную территорию, например, из-за больных родственников, нуждающихся в уходе.

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В то же время среди оставшихся есть и предатели, говорит Клименко.

“Есть люди, которые перешли на сторону врага и работают не только в местной полиции, а просто в органах оккупационных властей того или иного региона. У нас на сегодняшний день есть более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом", – сообщил он.

Напомним, Венедиктова рассказала, сколько уже установлено военных преступников РФ. Правоохранители уже идентифицировали 90 российских военнослужащих, совершивших преступления в Украине.

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