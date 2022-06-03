Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Суд разрешил провести спецрасследование по Януковичу за "Харьковский договор"

Разрешение на специальное досудебное расследование означает, что его проведут при отсутствии подозреваемого.
 |  Автор: Виталий Кулак
Суд разрешил провести спецрасследование по Януковичу за "Харьковский договор"
Виктор Янукович / EPA / UPG

Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича, который подписал "Харьковский договор" в пользу РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, в 2010 году Янукович в Харькове подписал от имени Украины договор между Украиной и РФ, которым продлил на 25 лет срок пребывания войск РФ в Крыму и Севастополе. Это противоречило украинской Конституции.

В результате таких действий были искусственно созданы условия к увеличению численности войск РФ в Украине, а в дальнейшем – к вторжению российской армии в Крым и его оккупация.

Читайте также: Данилов рассказал о планах РФ по возвращению Януковича

Следователи ГБР по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена). Разрешение на специальное досудебное расследование означает, что его проведут при отсутствии подозреваемого.

Ранее суд разрешил арестовать Януковича по делу об организации незаконной переправке граждан через государственную границу Украину.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK