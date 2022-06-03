Суд разрешил провести спецрасследование по Януковичу за "Харьковский договор"

Разрешение на специальное досудебное расследование означает, что его проведут при отсутствии подозреваемого.

Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича, который подписал "Харьковский договор" в пользу РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, в 2010 году Янукович в Харькове подписал от имени Украины договор между Украиной и РФ, которым продлил на 25 лет срок пребывания войск РФ в Крыму и Севастополе. Это противоречило украинской Конституции.

В результате таких действий были искусственно созданы условия к увеличению численности войск РФ в Украине, а в дальнейшем – к вторжению российской армии в Крым и его оккупация.

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Следователи ГБР по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена). Разрешение на специальное досудебное расследование означает, что его проведут при отсутствии подозреваемого.

Ранее суд разрешил арестовать Януковича по делу об организации незаконной переправке граждан через государственную границу Украину.

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