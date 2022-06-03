ВС РФ обстреляли Николаевщину из тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

В результате обстрела есть также разрушения.

Вооруженные силы РФ открыли огонь по Николаеву и области из тяжелой артиллерии 152-го калибра. В результате обстрелов есть погибший и раненый среди мирного населения. Об этом в сводке по состоянию на 15:00 сообщает оперативное командование "Юг".

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Россияне также обстреляли Широковскую громаду, где один человек погиб и еще один получил ранения. Также зафиксированы разрушения зданий ЦНАП и двух жилых домов

Боевики открыли огонь по Березнеговатской громаде. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В ОК отмечают, что россияне не вели наступательных действий, но пытались выйти на столкновение с Силами обороны в районе Лозового Херсонской области. Однако ВСУ дали отпор и враг вернулся на ранее занятые позиции.

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В Черном море - без изменений, РФ продолжает блокировку, а также остается угроза высадки десанта и выпуска крылатых ракет.

Отметим, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким ранее также заявлял, что враг усилил обстрелы региона.

Ранее мы писали, что замглавы Офиса президента рассказал, сколько в Украине деоккупировано населенных пунктов с 24 февраля. На освобожденных территориях Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей начались восстановительные работы жилых домов и социальной инфраструктуры.