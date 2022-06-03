100 дней войны: Сколько населенных пунктов деоккупировали ВСУ

370 освобожденных городов и сел уже полностью разминированы.

Буча - город, что стал кровавым символом войны. / EPA / UPG

В Украине сотый день с начала полномасштабной войны. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, сколько ВСУ успели деоккупировать населенных пунктов, а также как происходит восстановление разрушений.

Читайте также: Киев пообещал не бить по России - Госдеп

С 24 февраля украинские защитники освободили 1017 населенных пунктов. На деоккупированных территориях Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей начались восстановительные работы жилых домов и социальной инфраструктуры.

Полностью удалось вернуть в довоенной жизни 1194 объекта жилищной и социальной инфраструктуры. Саперы разминировали полностью 370 населенных пунктов.

Читайте также: На Киевщине установили солнечные станции Tesla: принцип работы

В более, чем 300 городах и селах восстановлена работа банков. Продовольственные магазины начали работать в более, чем 600 населенных пунктах.

Автомобильное сообщение доступно в свыше, чем 700 населенных пунктов.

Ранее мы писали, что боевики создали тюрьмы, в которых удерживают тысячи мирных жителей. На "камеру" 2 на 3 метра приходится 10-15 человек.