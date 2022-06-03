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Боевики “ЛНР” запретили Viber на захваченной территории

Оккупанты считают, что ВСУ отслеживают их военные объекты через мессенджер
 |  Автор: Юрий Кобзар
Боевики “ЛНР” запретили Viber на захваченной территории
Иллюстративное фото / EPA / UPG

На оккупированной территории Луганской области оккупанты заблокировали работу популярного мессенджера Viber. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на самозванного "министра связи" группировки “ЛНР” Олега Фетисова.

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"С 3 июня на территории "ЛНР" будет временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber. Данное решение стало вынужденным ответом с нашей стороны на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры", – заявил он.

По мнению боевиков, Вооруженные силы Украины используют Viber для отслеживания координаты гражданской и военной инфраструктуры интервентов.

Напомним, российские захватчики продолжают издевки над мирным населением в Мариуполе. Боевики создали тюрьмы, в которых удерживают тысячи пленных украинцев в камерах два на три метра по 10-15 человек.

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