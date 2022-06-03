Боевики “ЛНР” запретили Viber на захваченной территории

Оккупанты считают, что ВСУ отслеживают их военные объекты через мессенджер

На оккупированной территории Луганской области оккупанты заблокировали работу популярного мессенджера Viber. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на самозванного "министра связи" группировки “ЛНР” Олега Фетисова.

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"С 3 июня на территории "ЛНР" будет временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber. Данное решение стало вынужденным ответом с нашей стороны на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры", – заявил он.

По мнению боевиков, Вооруженные силы Украины используют Viber для отслеживания координаты гражданской и военной инфраструктуры интервентов.

Напомним, российские захватчики продолжают издевки над мирным населением в Мариуполе. Боевики создали тюрьмы, в которых удерживают тысячи пленных украинцев в камерах два на три метра по 10-15 человек.

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