Оккупанты держат в плену жителей Мариуполя в тюрьмах с комнатами 2 на 3 метра - мэр

В одну "камеру" боевики садят 10-15 человек.

Российские захватчики продолжают издевки над мирным населением в Мариуполе. Боевики создали тюрьмы, в которых удерживают тысячи пленных украинцев в камерах два на три метра по 10-15 человек. Об этом на брифинге в Медиацентре сообщил мэр Мариуполя Вадим Андрющенко.

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В этих тюрьмах находятся не только мариупольцы, но и жители других регионов.

"Людей держат в очень тяжелых и сложных условиях. Чтоб вы понимали, это камера 2 на 3 метра, и в этой камере держат 10 или 15 мужчин или женщин," - отмечает Бойченко.

Раз в сутки украинцев выпускают в туалет, также раз в день дают еду и воду. Мэр отметил, что оккупанты уже выносят "приговоры" пленным местным жителям, госработникам, которые отказались сотрудничать с врагом. Минимальный тюремный срок от оккупантов - 10 лет.

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