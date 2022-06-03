Командиру РФ сообщили о подозрении в преступлении под Харьковом

Об этом проинформировала пресс-служба Харьковской городской прокуратуры.

Следователи СБУ заочно сообщили о подозрении в преступлении командиру одной из батальонно-тактических групп ВС РФ, который в районе Харькова отдал приказ открыть огонь по автомобилям с гражданскими лицами. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, на кольцевой дороге Харькова российские оккупанты приказали гражданских людям, которые там ехали, разворачиваться. Люди начали высказывать свое неудовольствие и просили разрешить им уехать в безопасное место. Однако, российский командир приказал обстрелять автомобили с мирными жителями.

Несколько российских военнослужащих отказались выполнять преступный приказ и попытались спасти мирных жителей. Тогда остальные военные РФ начали стрелять в них и в мирных жителей. В результате были убитые и раненые.

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По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Досудебное следствие продолжается.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что уже установлены личности 90 российских военнослужащих, совершивших преступления в Украине.

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Подозреваемый в преступлении / gp.gov.ua