США не будут навязывать Украине свою волю в вопросе уступок Москве - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет навязывать Украине свою волю в вопросе уступок России, однако продолжит укреплять военный потенциал Украины. Об этом пишет УНИАН.
Читайте также: Киев пообещал не бить по России - ГосдепЖурналисты спросили у американского лидера, стоит ли идти Киеву на территориальные уступки ради мирного соглашения, по его мнению. На что Байден лаконично дал понять, что в Украине сами разберутся с данным вопросом.
"Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней," - ответил президент США.
Также Байден добавил, что верит в достижение мирных договоренностей "рано или поздно". Однако как и при каких обстоятельствах - президент не знает.
Ранее мы писали, что россияне воюют как в Средневековье, несмотря на свою "вторую армию в мире". Постпред США в ОБСЕ считает, что поведение войск РФ может свидетельствовать о том, что оккупанты хотят уничтожить гражданское население на оккупированных территориях.