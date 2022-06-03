США не будут навязывать Украине свою волю в вопросе уступок Москве - Байден

При этом Штаты продолжат укреплять военный потенциал украинцев.

Джо Байден не будет давать советы по поводу поведения с Россией. / EPA

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет навязывать Украине свою волю в вопросе уступок России, однако продолжит укреплять военный потенциал Украины. Об этом пишет УНИАН.

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Журналисты спросили у американского лидера, стоит ли идти Киеву на территориальные уступки ради мирного соглашения, по его мнению. На что Байден лаконично дал понять, что в Украине сами разберутся с данным вопросом.

"Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней," - ответил президент США.

Также Байден добавил, что верит в достижение мирных договоренностей "рано или поздно". Однако как и при каких обстоятельствах - президент не знает.

Ранее мы писали, что россияне воюют как в Средневековье, несмотря на свою "вторую армию в мире". Постпред США в ОБСЕ считает, что поведение войск РФ может свидетельствовать о том, что оккупанты хотят уничтожить гражданское население на оккупированных территориях.