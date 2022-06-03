РФ воюет как в Средневековье, несмотря на имеющееся современное оружие - постпред США при ОБСЕ

По мнению чиновника, это можно объяснить только тем, что РФ не нужно население на оккупированных территориях.

Несмотря на то, что Вооруженные силы РФ имеют современное и точно управляемое оружие, россияне воюют как в Средневековье. Такое мнение высказал постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер на выступлении в Вене. Об этом сообщает УНИАН.

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Карпентер отметил, что это можно объяснить тем, что российская армия поставила себе за цель уничтожить гражданское население в оккупированных территориях. Чиновник упомянул в выступлении изнасилования, депортацию, фильтрацию и разрушения, который несет собой "русский мир" в Украине.

"15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую осуществляет Российская Федерация," - заявил с трибуны Карпентер.

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