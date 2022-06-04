Российская авиация обстреляла Сумскую область

Российские самолеты осуществили 6 пусков неуправляемыми ракетами.

Сегодня, 4 июня, примерно в 4 часа утра российские самолеты нанесли ракетный удар по Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении говорится, что российские самолеты осуществили 6 пусков неуправляемыми ракетами, которые разорвались на окраинах приграничных населенных пунктов Сумского района.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. Жилые и инфраструктурные объекты не разрушены. Но это предварительная информация. Сейчас информация уточняется.

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Напомним, российские оккупанты в конце февраля и весь март пытались полностью захватить Сумскую область, но это у них не получилось. В конце марта бойцы ВСУ изгнали оккупантов из Сумщины. С тех пор войска РФ чуть ли не каждый день обстреливают Сумскую область с территории России.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

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Оккупанты обстреляли Сумскую область / dpsu.gov.ua

Оккупанты обстреляли Сумскую область / dpsu.gov.ua