РФ стала чаще применять авиацию на Донбассе – разведка Британии

В Донецкой и Луганской областях российские оккупанты увеличили применение тактической авиации, которая поддерживает их наземные войска.

В Донецкой и Луганской областях российские оккупанты увеличили применение тактической авиации, которая поддерживает их наземные войска. Об этом в Twitter написало Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Британская разведка считает, что увеличение применения оккупантами авиации на Донбассе в сочетании с широким использованием артиллерии помогли им добиться в этом регионе определенных тактических успехов.

При этом Минобороны Великобритании отметило, что активное применение оккупантами неуправляемых боеприпасов привело к разрушению мирных населенных пунктов и жертвам среди мирных жителей.

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Также британская разведка отметила, что у России наблюдается большой расход высокоточных управляемых ракет. Оккупанты вынуждены их применять, так как опасаются, что украинская ПВО собьет их самолеты.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

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Иллюстративное изображение / twitter.com/defencehq