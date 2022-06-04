РФ нужно демилитаризировать и денацифицировать - Подоляк

Россия в интересах мировой безопасности должна пройти через демилитаризацию и денацификацию.

РФ в интересах мировой безопасности должна пройти через демилитаризацию, денацификацию и отказаться от государственной пропаганды. Об этом в Twitter написал советника главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, демилитаризация для России означает, что она должна избавиться от крылатых ракет, денацификация - запрет Z-идеологии, а депропагандизация – приватизация ТВ.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что должны в обязательном порядке состояться международные трибуналы над военнослужащими РФ, которые совершали преступления в Украине.

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Между тем, ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина унизила Россию, доказала, что ее армия не вторая в мире. Потому если РФ победит в текущей войне, то будет третья мировая война.

Напомним, Подоляк объяснил, почему мир помогает больше Украине, чем Африке и Востоку.

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