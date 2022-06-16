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Житомирские десантники уничтожили две российские БМП-2 - видео

Украинские воины продолжают уничтожать врага на нашей территории
Житомирские десантники уничтожили две российские БМП-2 - видео
БМП-2. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Житомирские десантники уничтожили две российские боевые машины пехоты с помощью украинского ПТРК "Стугна-П". Они засняли видео применения ПТРК. Видео опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ. 

“На видео зафиксированы как воины противотанкисты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины мастерски применяют отечественный ПТРК "Стугна-П" и феерически сжигают две вражеские боевые машины пехоты БМП-2”, - подписали видео защитники.  

Отметим, что, несмотря на потери, как сообщает Генштаб, на Харьковщине и Юге Украины войска РФ бросили основные силы на удержание своих позиций и недопущение наступления ВСУ. На остальных направлениях враг ведет обстрелы, пытается улучшить свое положение.   

Также напомним, что недавно бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90 Владимир.   

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