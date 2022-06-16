В Ровенской области в ДТП погиб украинский военный

Еще один военнослужащий находится в больнице

В Ровенской области сегодня около 07:30 на дороге Киев-Чоп вблизи села Привольное произошло смертельное ДТП. В аварии погиб военный, еще один - находится в больнице. Об этом сегодня сообщили в полиции Ровенской области.

Читайте также: Удар по Ровенской области: шестеро раненых

"Предварительно установлено, что в результате столкновения двух транспортных средств погиб 22-летний военнослужащий. Еще один, 21-летний, госпитализирован", - поделились в полиции.

Автомобиль из-за сильного столкновения изувечен, погибшего и пострадавшего оттуда деблокировали спасатели. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Движение на этом участке дороги затруднено, его регулируют патрульные полицейские.

Фото с места аварии / facebook.com/police.in.Rivne.region

Фото с места аварии / facebook.com/police.in.Rivne.region

Отметим, что в начале мая в результате смертельного ДТП с участием автобуса и бензовоза в Ровенской области погибли 26 человек.

Также напомним, что в Ровенской области правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене сотруднику пограничного отряда, который сотрудничал с государством-агрессором.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.