ССО показали, как заминировали и подорвали понтонный мост оккупантов

Российские захватчики не оставляют попыток переправится через реку на Луганщине

ССО показали, как заминировали, а потом уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области. Видео опубликовали на странице Facebook Командования Сил специальных операций ВС Украины.

В ССО отметили, что не знают, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонную переправу для форсирования реки в Луганской области. Поскольку вокруг – более чем достаточно “нехороших знаков в виде сожженной российской техники”.

“Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом ночью воины ССО Украины миновали понтон. Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу”, - добавили в командовании.

Отметим, что в начале мая украинские военные на переправе через Северский Донец в районе села Белогоровка Луганской области уничтожили около 400 оккупантов за несколько дней.

Также напомним, что в Херсонской области украинская авиация 9 июня нанесла удары по опорному пункту, понтонной переправе и полевым складам оккупантов в пяти разных населенных пунктах региона.

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