Установлен военный РФ, который убил двух мирных украинцев

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Правоохранители установили и заочно сообщили о подозрении в преступлении военнослужащему РФ, которого подозревают в убийстве двух мирных жителей Черниговской области. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, 1 апреля 2022 года военнослужащий 21-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ расстрелял двух мирных жителей – участника АТО и охотника.

Перед этим пострадавших незаконно удерживали в подвале одного из домохозяйств Дмитровской территориальной общины Черниговской области. Вместе с ними оккупанты удерживали 60-летнего мужчину, которого потом отпустили.

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По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством). Досудебное следствие продолжаются. Устанавливаются другие участники этого преступления.

Ранее сообщалось, что полицейские расследуют уголовные производства по фактам гибели более 12 тысяч мирных украинцев. Многие из них еще не опознаны.

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Подозреваемый в преступлении / gp.gov.ua