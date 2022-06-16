Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Установлен военный РФ, который убил двух мирных украинцев

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
 |  Автор: Виталий Кулак
Установлен военный РФ, который убил двух мирных украинцев
Иллюстративное фото / ssu.gov.ua

Правоохранители установили и заочно сообщили о подозрении в преступлении военнослужащему РФ, которого подозревают в убийстве двух мирных жителей Черниговской области. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, 1 апреля 2022 года военнослужащий 21-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ расстрелял двух мирных жителей – участника АТО и охотника.

Перед этим пострадавших незаконно удерживали в подвале одного из домохозяйств Дмитровской территориальной общины Черниговской области. Вместе с ними оккупанты удерживали 60-летнего мужчину, которого потом отпустили.

Читайте также: Жители Мелитополя накормили оккупантов отравленной черешней, – мэр

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством). Досудебное следствие продолжаются. Устанавливаются другие участники этого преступления.

Ранее сообщалось, что полицейские расследуют уголовные производства по фактам гибели более 12 тысяч мирных украинцев. Многие из них еще не опознаны.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Подозреваемый в преступлении / gp.gov.ua
Подозреваемый в преступлении / gp.gov.ua

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK