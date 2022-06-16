Как Россия манипулирует "эвакуацией" в зоне боевых действий - СНБО

Официальные "зеленые коридоры" возможны только под эгидой ООН и Красного Креста.

Российская пропаганда активно манипулирует "псевдоэвакуацией" в зоне боевых действий, подставляя под опасность мирных жителей Украины. В Центре противодействия дезинформации при СНБО разобрались с данным понятием.

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Псевдоэвакуация - это информационно-психологическая операция по имитации врагом выведения мирного населения из территории, где происходит военный конфликт. Данная "эвакуация" - это нарушение законов и обычаев войны.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что законная эвакуация возможна только под эгидой ООН и Красного Креста. В других случаев нет никаких гарантий безопасности.

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Россияне сообщают о принудительном удерживании гражданских. Оккупанты объявляют гуманитарные коридоры в одностороннем порядке. Пропаганда заявляет о срыве эвакуации из-за ВСУ.

В ЦПД приводят пример информационной кампании России по поводу эвакуации защитников "Азовстали". По такому принципу оккупанты действуют не только в Мариуполе.

6 мая, во время эвакуации мирных жителей из "Азовстали", несмотря на поднятый белый флаг и режим тишины россияне обстреляли и ПЗРК эвакуационную машину сопровождения. В результате погиб один военный, шесть получили тяжелые ранения.

Ранее мы писали, что на блокпосту в Херсоне российские боевики похитили фермера. Как только оккупанты узнали о предпринимательской деятельности мужчины, сначала провели полный обыск, задержали, а после "люди в масках" вывезли фермера в неизвестном направлении.