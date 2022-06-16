Франция хочет, чтобы Украина вернула Крым - Макрон
Французский лидер посетил Украину вместе с Шольцем и Драги.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Украину вместе с лидерами Германии, Румынии и Италии. Французский главнокомандующий сделал заявление по поводу Крыма. Об этом пишет CNN.
Читайте также: Шольц, Макрон и Драги приехали в КиевМакрон заявил, что Франция желает, чтобы Украина вернула аннексированный Россией Крым.
"Мы за целостную победу с восстановлением территориальной целостности на всех завоеванных россиянами территориях, включая Крым," - подчеркивает президент Франции.
Ранее мы писали, что высокопоставленные гости отправились в Ирпень. Макрон сделал заявление, что ближайшие недели будут очень сложными.
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