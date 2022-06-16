В Хмельницкой области запретили песни на русском языке

Запрет касается публичного исполнения и прослушивания

В Хмельницкой области местные власти ввели запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Решение было принято областными депутатами на сессии, сообщает пресс-служба Хмельницкого облсовета.

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"Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины", – говорится в сообщении.

Власти намерены вести разъяснительную работу с жителями, чтобы те не нарушали запрет. За его соблюдением планируют тщательно следить.

Напомним, ранее похожие решение приняли местные власти Конотопа и Тернополя. Там запретили публично петь и слушать песни на русском языке.

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