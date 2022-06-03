В Конотопе запретили русские песни

Теперь слушать и тем более петь песни на русском языке можно только у себя дома

В городе Конотоп Сумской области местные власти решили запретить публичное проигрывание российской музыки. Об этом сообщил у себя в Фейсбук городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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"С сегодняшнего дня, решением исполкома Конотопского горсовета, запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", – написал мэр.

Отметим, что это уже не первое подобное решение местных властей в Украине. На днях мэрия Тернополя запретила уличным музыкантам исполнять песни на русском языке.

Напомним, стало известно, сколько переселенцев столкнулись с языковой проблемой во Львове. Социологи выяснили, как находят общий язык жители Львовщины с приехавшими к ним беженцам.

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