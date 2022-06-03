Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Конотопе запретили русские песни

Теперь слушать и тем более петь песни на русском языке можно только у себя дома
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Конотопе запретили русские песни
Иллюстративное фото / facebook.com/Semenikhin

В городе Конотоп Сумской области местные власти решили запретить публичное проигрывание российской музыки. Об этом сообщил у себя в Фейсбук городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Читайте также: В Мариуполе оккупанты отменили каникулы, чтобы деукраинизировать детей

"С сегодняшнего дня, решением исполкома Конотопского горсовета, запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", – написал мэр.

Отметим, что это уже не первое подобное решение местных властей в Украине. На днях мэрия Тернополя запретила уличным музыкантам исполнять песни на русском языке.

Напомним, стало известно, сколько переселенцев столкнулись с языковой проблемой во Львове. Социологи выяснили, как находят общий язык жители Львовщины с приехавшими к ним беженцам.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK