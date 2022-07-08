В Хмельницком прохожий изнасиловал и убил школьницу

Молодому человеку не понравился отказ в ответ на предложение познакомиться

В Хмельницком полицейские задержали 20-летнего парня по подозрению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Читайте также: Сообщили о подозрении оккупанту за грабеж квартир в Ирпене

Правоохранители рассказали, что днем 6 июля около возле недействующего железнодорожного переезда было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти. Вскрытие показало, что ее изнасиловали и задушили.

Погибшей оказалась 16-летняя жительница одного из сел Хмельницкого района. Полицейские быстро выяснили, что к ее смерти, вероятно, причастен 20-летний молодой человек.

После задержания он признался в содеянном. По словам задержанного, он увидел незнакомую девушку и решил с ней познакомиться. Получив отказ, парень вытащил из одежды шнуровку, которой задушил жертву, а затем изнасиловал.

Читайте также: Сына главы Запорожского района освободили из плена

Молодому человеку уже вручили подозрение в умышленном убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы.

Напомним, суд дал по 15 лет тюрьмы еще восьми террористам из "ДНР". Вместе с этим правоохранители конфискуют все принадлежащее им имущество.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.