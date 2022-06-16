Президент Румынии призвал привлечь к ответственности российских преступников
Президент Румынии Клаус Иоганнис призвал привлечь к ответственности всех российских преступников. Об этом глава государства написал в своем Twitter после посещения города Ирпень, пострадавшего от оккупантов.
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“Я снова упорно призываю к привлечению всех российских преступников к ответственности международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает”, – написал Клаус Иоганнис.
Он отметил, что увидел в городе ужасные разрушения и великую человеческую трагедию.
Похожее мнение выразил сегодня и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил после поездки в разрушенный россиянами Ирпень, что действия России в войне против Украины нацелены только на уничтожение.
Также напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Украину вместе с лидерами Германии, Румынии и Италии. Французский главнокомандующий сделал заявление по поводу Крыма.
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