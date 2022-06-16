Россияне нанесли авиаудар по Лисичанску: минимум трое погибших - Гайдай

На данный момент известно также о семи раненых

Только что стало известно, что российские войска нанесли авиаудар по Лисичанску в Луганской области. Об этом сообщил глава военной областной администрации Сергей Гайдай.

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Гайдай заявил, что удар пришелся по одной из построек, где от обстрелов скрывались люди.

“По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы”, - поделился глава ОВА. Более детальной информации о событии на данный момент нет.

Отметим, что оккупационные войска пытаются наступать на Луганскую область. Они обстреливают населенные пункты из артиллерии и других видов оружия, чем уничтожают дома мирных жителей и убивают гражданских. Так, сегодня Сергей Гайдай сообщал, что российские войска продолжают наступать на Северодонецк и Тошковку, в селах Горской и Попаснянской общин сжигают дома мирных жителей.

Также напомним, по недавнему сообщению ГСЧС, в Лисичанске, который постоянно обстреливают российские оккупанты, сотни мирных жителей находятся в подвалах.

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