Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россияне нанесли авиаудар по Лисичанску: минимум трое погибших - Гайдай

На данный момент известно также о семи раненых
Россияне нанесли авиаудар по Лисичанску: минимум трое погибших - Гайдай
Здание в Лисичанске. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Только что стало известно, что российские войска нанесли авиаудар по Лисичанску в Луганской области. Об этом сообщил глава военной областной администрации Сергей Гайдай.  

Читайте также: В МО Британии рассказали, что мешает РФ перебросить войска из Северодонецка

Гайдай заявил, что удар пришелся по одной из построек, где от обстрелов скрывались люди.  

“По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы”, - поделился глава ОВА. Более детальной информации о событии на данный момент нет.  

Отметим, что оккупационные войска пытаются наступать на Луганскую область. Они обстреливают населенные пункты из артиллерии и других видов оружия, чем уничтожают дома мирных жителей и убивают гражданских. Так, сегодня Сергей Гайдай сообщал, что российские войска продолжают наступать на Северодонецк и Тошковку, в селах Горской и Попаснянской общин сжигают дома мирных жителей. 

Также напомним, по недавнему сообщению ГСЧС, в Лисичанске, который постоянно обстреливают российские оккупанты, сотни мирных жителей находятся в подвалах.   

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK