Готовы сами себя стрелять: оккупанты ждут вывода с Украины - перехват

Российские военные вновь жалуются, что хотят покинуть территорию Украины

Оккупанты просят жен сделать что-нибудь, чтоб их вывели с территории Украины, иначе солдаты начнут сами себя стрелять. Об этом стало известно из очередного перехвата ГУР МО Украины телефонного разговора российского солдата.

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Жена рассказывает оккупанту, что пыталась вернуть мужа домой, но командование отметает эту возможность минимум до осени. Она добавила, что даже окончание контракта не даст возможности покинуть Украину, поскольку некем заменить военных. Захватчик возмущен и считает, что ситуация заставит их идти на крайние меры.

“Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя или ты. Каждый день сидишь и думаешь: пиз… (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки”, - посетовал захватчик.

На очередные аргументы супруги по поводу отсутствия замены, ответил, что тогда надо полностью выводить, поскольку "здесь пацаны 19 летние сидят…”.

Напомним, ранее стало известно, что захватчики теряют своих "коллег” на поле боя, а новобранцы массово отказываются оставаться на войне в Украине.

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